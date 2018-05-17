В Кыштыме прокуратура заставила школу купить учебники

В прокуратуре напомнили, что согласно ст. 35 закона «Об образовании » государственные учреждения обязаны обеспечить учеников всеми учебниками, учебными пособиями, методическими материалами и другими необходимыми средствами, поскольку на это выделяются бюджетные средства.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к руководству школы укомплектовать библиотечный фонд учебниками для четвероклассников, а также пособиями по окружающему миру и английскому языку.