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13:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону откроют «горячую линию» по вопросам качества питания в школах и детсадах

С 18 по 25 мая жители Дона смогут получить консультации по вопросам качества и безопасности питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Также каждый желающий сможет внести свои предложения и пожелания.

Звонки примут в Роспотребнадзоре по телефонам «горячей линии»: 223−74−01, 223−73−84.

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