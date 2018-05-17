На Дону откроют «горячую линию» по вопросам качества питания в школах и детсадах
С 18 по 25 мая жители Дона смогут получить консультации по вопросам качества и безопасности питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
С 18 по 25 мая жители Дона смогут получить консультации по вопросам качества и безопасности питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Также каждый желающий сможет внести свои предложения и пожелания.
Звонки примут в Роспотребнадзоре по телефонам «горячей линии»: 223−74−01, 223−73−84.