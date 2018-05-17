Волгоградца оштрафовал за то, что он съел в магазине сардельки
Суд оштрафовал жителя Волгограда на 300 рублей за то, что тот съел упаковку сарделек, не дойдя до кассы.
Суд оштрафовал жителя Волгограда на 300 рублей за то, что тот съел упаковку сарделек, не дойдя до кассы.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 9 мая мужчина пришел в гипермаркет в Дзержинском районе и вскрыл упаковку сарделек. Стоила она чуть больше 250 рублей.
Мужчина признался на суде в том, что съел сардельки и не заплатил за них и попросил не наказывать его строго. В итоге его привлекли к административной ответственности.
Мужчину оштрафовали на 300 рублей за уничтожение чужого имущества.