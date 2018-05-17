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13:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградца оштрафовал за то, что он съел в магазине сардельки

Суд оштрафовал жителя Волгограда на 300 рублей за то, что тот съел упаковку сарделек, не дойдя до кассы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 9 мая мужчина пришел в гипермаркет в Дзержинском районе и вскрыл упаковку сарделек. Стоила она чуть больше 250 рублей.

Мужчина признался на суде в том, что съел сардельки и не заплатил за них и попросил не наказывать его строго. В итоге его привлекли к административной ответственности.

Мужчину оштрафовали на 300 рублей за уничтожение чужого имущества.

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