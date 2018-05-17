Детский хирург из Красноярска Игорь Киргизов получил новое назначение

Игорь Киргизов фактически стал вторым человеком в крупнейшем федеральном центре по лечению детей. С 1985 года на счету Киргизова — более 12 000 операций, причём, около 10 000 из них — это оперативные вмешательства высокой категории сложности, большинство из которых являются высокотехнологичными.