В Ростове-на-Дону движение по 18-линии перекроют до конца года

Начиная со следующего месяца — с 5 июня, будет временно ограничено движение по улице 18-я Линия — на участке от улицы Советская до улицы 1-я Майская. Как рассказали в городском Департаменте автодорог, причина перекрытия — строительно-монтажные работы в жилом доме с пристроенной автостоянкой. Эти работы продлятся до конца года, движение будет возобновлено с 31 декабря.

Напомним, в Ростове-на-Дону с 13 мая перекрыта Театральная площадь. Теперь движение по ней будет запрещено до середины августа. Там будет проводится фестиваль болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Сейчас там будут устанавливать огромные экраны, на которых можно будет посмотреть матчи мундиаля, а также сцену, где будут выступать артисты.