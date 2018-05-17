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12:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские дольщики могут обратиться на «горячую линию» прокуратуры 18 мая

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, 18 мая состоится «горячая линия» по вопросам нарушения прав участников долевого строительства жилья.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно информации, звонки дольщиков будут приниматься с 10:00 до 11:00 часов по тел.414−22−20.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура выявила нарушения прав дольщиков 14 строительными организациями.

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