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11:58 (мск), источник: Фонтанка

Во Фрунзенском районе испытывают теплосети

Тепловые сети испытывают на прочность во Фрунзенском районе города 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Источник: РИА "Новости"

В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:

улица Малая Балканская — от улицы Малой Карпатской до улицы Будапештской, улицы Олеко Дундича — от улицы Малой Карпатской до улицы Малой Балканской, улица Ярослава Гашека — от улица Малой Карпатской до улицы Малой Балканской, улица Пловдивская, улица Будапештская — от улицы Малой Балканской до улицы Белы Куна, улица Малая Карпатская, улица Карпатская, улица Малая Бухарестская — от Дунайского проспекта до улицы Димитрова, улица Софийская — от кольцевой дороги до улицы Димитрова; от проспекта Славы до дома № 39 по улице Софийской, улица Бухарестская — от Дунайского проспекта до улицы Димитрова, Малая Каштановая аллея, улица Турку — от улицы Софийской до улицы Пражской, улица Пражская — от улицы Бела Куна до проспекта Славы.

Энергетики призывают всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными.

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