«Весна прошла мимо»: Снег выпал в Павлодарской и Карагандинской областях

Жители регионов делятся снимками и видеороликами, не скрывая возмущения капризами природы и тоски по теплым денькам.

«Весна в этом году где-то мимо прошла… Интересно, лето с ней ходит или все же придет по расписанию?» — грустят пользователи.

Холодная погода в Павлодарской области держится практически всю весну. Низкая температура наблюдается ночью, а днем столбики термометров не превышают в среднем 10 градусов. Все это сопровождается дождями и порывистом ветром.

Сегодня павлодарцы получили штормовое предупреждение от службы «112» об усилении ветра с порывами до15−20 метров в секунду.

Утром 17 мая погода удивила жителей нескольких районов. Снег выпал в Баянаульском, Майском и Лебяжинском районах. По данным синоптиков, холода в Павлодарской области продержатся до конца мая. Ожидается переменчивый дождь, а в выходные ночью возможны заморозки до -2 градусов. С юмором поддерживают своих соседей карагандинцев жители Костанайской области.