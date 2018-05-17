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11:46 (мск), источник: Nur.kz

«Весна прошла мимо»: Снег выпал в Павлодарской и Карагандинской областях

Погода продолжает удивлять жителей Казахстана: сегодня снег выпал в двух областях — Павлодарской и Карагандинской, передает NUR.KZ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с

Жители регионов делятся снимками и видеороликами, не скрывая возмущения капризами природы и тоски по теплым денькам.

«Весна в этом году где-то мимо прошла… Интересно, лето с ней ходит или все же придет по расписанию?» — грустят пользователи.

Холодная погода в Павлодарской области держится практически всю весну. Низкая температура наблюдается ночью, а днем столбики термометров не превышают в среднем 10 градусов. Все это сопровождается дождями и порывистом ветром.

Сегодня павлодарцы получили штормовое предупреждение от службы «112» об усилении ветра с порывами до15−20 метров в секунду.

Утром 17 мая погода удивила жителей нескольких районов. Снег выпал в Баянаульском, Майском и Лебяжинском районах. По данным синоптиков, холода в Павлодарской области продержатся до конца мая. Ожидается переменчивый дождь, а в выходные ночью возможны заморозки до -2 градусов. С юмором поддерживают своих соседей карагандинцев жители Костанайской области.

Напомним, 15 мая снегопад обрушился на Восточно-Казахстанскую область.

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