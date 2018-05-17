«Весна прошла мимо»: Снег выпал в Павлодарской и Карагандинской областях
Погода продолжает удивлять жителей Казахстана: сегодня снег выпал в двух областях — Павлодарской и Карагандинской, передает NUR.KZ.
Погода продолжает удивлять жителей Казахстана: сегодня снег выпал в двух областях — Павлодарской и Карагандинской, передает NUR.KZ.
Жители регионов делятся снимками и видеороликами, не скрывая возмущения капризами природы и тоски по теплым денькам.
«Весна в этом году
Холодная погода в Павлодарской области держится практически всю весну. Низкая температура наблюдается ночью, а днем столбики термометров не превышают в среднем 10 градусов. Все это сопровождается дождями и порывистом ветром.
Сегодня павлодарцы получили штормовое предупреждение от службы «112» об усилении ветра с порывами до15−20 метров в секунду.
Утром 17 мая погода удивила жителей нескольких районов. Снег выпал в Баянаульском, Майском и Лебяжинском районах. По данным синоптиков, холода в Павлодарской области продержатся до конца мая. Ожидается переменчивый дождь, а в выходные ночью возможны заморозки до -2 градусов. С юмором поддерживают своих соседей карагандинцев жители Костанайской области.
Напомним, 15 мая снегопад обрушился на