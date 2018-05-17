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11:59 (мск), источник: Новый Калининград

Энергетики предупреждают о мошенниках, предлагающих поменять счётчик

В Калининграде участились случаи жалоб потребителей на действия лиц, представляющихся сотрудниками «Янтарьэнергосбыта». Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: Новый Калининград

Как отмечают в организации, неизвестные лица приходят к потребителям и заявляют, что им пора менять счетчик. При этом злоумышленники грозят штрафом. Как правило, их жертвами становятся пенсионеры или домохозяйки, которые не знают, что снимать пломбы со счетчиков могут только официальные представители «Янтарьэнерго» или «Янтарьэнергосбыта».

Энергетики призывают требовать и внимательно читать удостоверение сотрудника. При этом нужно обратить внимание на форму одежды проверяющего. По всем вопросам нужно обращаться по телефону: (4012) 60−58−85; (4012) 60−57−89; 556−056.

Как правило, их жертвами становятся пенсионеры или домохозяйки.

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