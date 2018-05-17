Энергетики предупреждают о мошенниках, предлагающих поменять счётчик

Как отмечают в организации, неизвестные лица приходят к потребителям и заявляют, что им пора менять счетчик. При этом злоумышленники грозят штрафом. Как правило, их жертвами становятся пенсионеры или домохозяйки, которые не знают, что снимать пломбы со счетчиков могут только официальные представители «Янтарьэнерго» или «Янтарьэнергосбыта».