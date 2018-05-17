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12:23 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав прогнозирует, что число больных онкологией будет расти

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Груз онкологической заболеваемости будет расти в будущем, заявил журналистам на полях Евразийской конференции по скринингу онкологических заболеваний первый замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Источник: Sputnik.by

Проходящая в Минске конференция собрала ученых и врачей из 26 стран, включая не только государства Европы, но и других континентов. Главной целью конференции замминистра назвал поиск способов раннего скрининга онкологических заболеваний.

Груз онкологической заболеваемости, к сожалению, по различным причинам будет расти. Он будет расти исходя из того, что мы живем дольше, а онкология — чаще проблема возраста старшего. Это проблема, от которой мы не уйдем.
Дмитрий Пиневич

Замминистра напомнил, что работа в области скрининга в республике носит государственный характер. У Беларуси уже есть опыт в проведении скрининга четырех видов рака на ранних этапах.

«Собственно скрининг как государственная программа в США и Евросоюзе реализовывался раньше, поэтому нам важен опыт коллег — даже отрицательный. Потому лечение онкологии — очень затратное дело», — отметил Пиневич.

Сегодня в республике порядка 47 тысяч заболевших онкологией в год.

«Есть рост заболеваемости — при этом мы отмечаем снижение смертности», — добавил замглавы Минздрава.

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