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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. Она напомнила, что усилия ее сотрудников были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. По ее словам, за период ее пребывания на посту в федеральный бюджет было возвращено 42,4 миллиарда рублей. Она добавила, что «мало какой федеральный орган может этим похвастаться».

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В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. «Завершая… Сложно говорить», — произнесла Голикова и все же расплакалась.

Она поблагодарила аудиторов и коллектив Счетной палаты и покинула трибуну под аплодисменты депутатов.

Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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