Приангарье готовится к ХIII Международному бурятскому фестивалю «Алтаргана»

Крупное национально-культурное событие — фестиваль «Алтагргана» — пройдёт с 5 по 8 июня в Иркутске и Усть-Орде. В программе фестиваля — 14 творческих и шесть спортивных состязаний. Среди них — конкурсы исполнителей бурятских народных песен, эстрадной песни, сказителей и исполнителей одической поэзии. Свои работы представят модельеры, фотографы, писатели, журналисты. Фольклорные коллективы примут участие в творческом соревновании «Один день бурята», состоится выставка декоративно-прикладного искусства. Также в рамках фестиваля в Иркутске состоится международная научно-творческая конференция «Наследие Гэсэра».

Как рассказал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, сейчас в округе идёт отбор и подготовка участников фестиваля. В частности, уже состоялись конкурсы красоты и молодости «Баатар-Дангина», фольклорных коллективов, исполнителей народной песни, улигершинов и исполнителей одической поэзии, исполнителей эстрадной песни и модельеров. До конца мая пройдут конкурсы поэзии, эссе и декоративно-прикладного искусства. Победители представят Иркутскую область на «Алтаргане-2018».

Также активно идёт подготовка представителей, которые будут участвовать в таких дисциплинах, как ломание хребтовой кости и традиционная игра в кости «Шагай наадан». Формируются команды по бурятской борьбе и шахматам «шатар». В Баяндаевском районе будут проведены отборочные соревнования по стрельбе из национального лука.

Кроме этого, вместе с региональным министерством сельского хозяйства определяются кандидатуры фермеров для участия в конкурсе-презентации.