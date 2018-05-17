Росстат выяснит, насколько правильно питаются южноуральцы
По результатам опроса будут предложены меры для разработки госполитики по укреплению здоровья населения.
По результатам опроса будут предложены меры для разработки госполитики по укреплению здоровья населения.
С 17 мая 2018 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит опрос россиян по поводу их рациона питания — по результатам будут предложены меры для разработки госполитики по укреплению здоровья населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Выборочное наблюдение продлится до 15 июня.
«Наблюдение основано на выборочном опросе респондентов — представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
«Результаты наблюдения послужат основой для разработки мер государственной политики по укреплению здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с питанием, и оценки эффективности программ по здоровому образу жизни населения», — отмечается в сообщении.
В нем говорится, что работники Росстата в обязательном порядке должны предъявить южноуральцам служебное удостоверение. Ведомство гарантирует неразглашение полученной информации.