Росстат выяснит, насколько правильно питаются южноуральцы

С 17 мая 2018 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит опрос россиян по поводу их рациона питания — по результатам будут предложены меры для разработки госполитики по укреплению здоровья населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выборочное наблюдение продлится до 15 июня.

«Наблюдение основано на выборочном опросе респондентов — представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В Челябинской области будет опрошено 880 семей в Аше, Верхнеуральске, Златоусте, Карталах, Каслях, Копейске, Коркино, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Снежинске, Сатке, Трехгорном, Троицке, Челябинске, Чебаркуле, Южноуральске, а также в сельской местности: в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Красноармейском, Сосновском, Увельском и Чебаркульском районах.

«Результаты наблюдения послужат основой для разработки мер государственной политики по укреплению здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с питанием, и оценки эффективности программ по здоровому образу жизни населения», — отмечается в сообщении.