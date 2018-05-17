Около 30 тыс. сосен посадят жители Свердловской области в рамках акции
Екатеринбург. 17 мая.
Екатеринбург. 17 мая.
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского дня посадки леса.
«Для массового участия волонтеров около Екатеринбурга подготовлены три посадочных площадки», — говорится в сообщении.
Вторая площадка площадью пять гектаров будет расположена в 17 км от Екатеринбурга, не доезжая до поселка Садовый.
Третья площадка для посадки будет расположена в 70 км от Екатеринбурга в Сысертском районе. Желающие смогут высадить более 14 тыс. сосен на площади 3,6 га.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в департаменте, всего в рамках акции за один день планируется высадить 30 тыс. деревьев.
«Участники акции будут обеспечены посадочным материалом, инструментом, перчатками», — сообщается в
Отмечается, что ежегодно в акции участвует 3−7 тыс. жителей региона.
По данным департамента, сажать лес будут в регионе до 30 мая. Лесничества области подготовили около 50 площадок для массовой высадки деревьев.