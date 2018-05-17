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12:02 (мск), источник: Интерфакс

Около 30 тыс. сосен посадят жители Свердловской области в рамках акции

Екатеринбург. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Акция по посадке леса пройдет 19 мая в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийского дня посадки леса.

«Для массового участия волонтеров около Екатеринбурга подготовлены три посадочных площадки», — говорится в сообщении.

Так, жители Екатеринбурга смогут посадить тысячу сосен в Юго-Западном лесопарке. Там будет действовать посадочная площадка площадью в один гектар.

Вторая площадка площадью пять гектаров будет расположена в 17 км от Екатеринбурга, не доезжая до поселка Садовый.

Третья площадка для посадки будет расположена в 70 км от Екатеринбурга в Сысертском районе. Желающие смогут высадить более 14 тыс. сосен на площади 3,6 га.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в департаменте, всего в рамках акции за один день планируется высадить 30 тыс. деревьев.

«Участники акции будут обеспечены посадочным материалом, инструментом, перчатками», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что ежегодно в акции участвует 3−7 тыс. жителей региона.

По данным департамента, сажать лес будут в регионе до 30 мая. Лесничества области подготовили около 50 площадок для массовой высадки деревьев.

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