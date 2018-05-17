В Симферополе озеленяют проспект Победы

В ходе первого этапа выполнена посадка деревьев от кинотеатра «Звезда» до улицы Будённого. Сегодня работы продолжаются до Бородинского рынка. Будет высажено порядка 160 деревьев, среди которых 60 кедров, несколько десятков можжевельников, клёны и ряд других ценных пород. Новые деревья создадут приятную атмосферу и, надеюсь, станут визитной карточкой нашего города, — цитирует пресс-служба директора Детского парка Александр Шабанов.

Директор Детского парка также обратился с призывом к общественникам и всем неравнодушным горожанам — проявить гражданскую ответственность и приложить максимум усилий для сохранения высаженных саженцев: Уважаемые жители и гости крымской столицы, прошу Вас бережно относиться к новым насаждениям и ценить труд, прилагаемый озеленителями. В первую очередь, от нашего отношения зависит, станет ли крымская столица уютней и красивей, — подчёркивает Александр Шабанов.