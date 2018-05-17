Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Глюк'оZа с размахом отметила 11-летие дочери
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Экс-депутат Рады: "Нас облетают самолеты – а у вас Крымский мост"
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
Госдеп обратился с призывом к России из-за Крымского моста
Реакция в РФ на слова США о Крымском мосте
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
12:10 (мск), источник: АиФ Самара

Прокуратура требует убрать две незаконные стоянки в Советском районе Самары

В суд направлены иски об изъятии земельных участков, используемых для незаконной деятельности.

Источник: Агентство «Москва»

В ходе регулярно проводимого прокуратурой Советского района Самары мониторинга соблюдения земельного законодательства, установлены две незаконные автомобильные стоянки по адресам: улица Советской Армии, 44б/улица Хабаровская и на улице Карбышева, 65, используемые физическим лицами без правоустанавливающих документов, сообщает надзорное ведомство.

Районная прокуратура направила два исковых заявления в суд об истребовании указанных земельных участков из чужого незаконного владения.

В настоящее время исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
Госдума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
В России нашли живущих за чертой бедности депутатов
Россиян переведут на «умные» счетчики
Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные камерами
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ООН предрекли сокращение населения России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Стали известны сочетания игроков России перед матчем с Канадой Россияне в четверг сыграют против канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Копенгагене и Хернинге
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь