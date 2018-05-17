Прокуратура требует убрать две незаконные стоянки в Советском районе Самары
В суд направлены иски об изъятии земельных участков, используемых для незаконной деятельности.
В суд направлены иски об изъятии земельных участков, используемых для незаконной деятельности.
В ходе регулярно проводимого прокуратурой Советского района Самары мониторинга соблюдения земельного законодательства, установлены две незаконные автомобильные стоянки по адресам: улица Советской Армии, 44б/улица Хабаровская и на улице Карбышева, 65, используемые физическим лицами без правоустанавливающих документов, сообщает надзорное ведомство.
Районная прокуратура направила два исковых заявления в суд об истребовании указанных земельных участков из чужого незаконного владения.
В настоящее время исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.