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12:14 (мск), источник: НИА Самара

Ввести в эксплуатацию Красноглинское шоссе в Самаре до ЧМ 2018 по футболу не успеют

При этом проезд там будет обеспечен.

Источник: Reuters

В Самаре продолжается стартовавшая в 2017 году реконструкция Красноглинского шоссе с расширением до четырех полос движения.

Как стало известно сегодня в ходе заседания комитета по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы, до чемпионата мира по футболу ввести дорогу в эксплуатацию не успеют. При этом проезд там будет обеспечен, отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Ликомаскин.

По его словам, на Красноглинском шоссе нужно, цитата, «три с половиной километра заборов выкупать, сносить», пишет Самру.ру.

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