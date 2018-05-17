Ввести в эксплуатацию Красноглинское шоссе в Самаре до ЧМ 2018 по футболу не успеют
При этом проезд там будет обеспечен.
При этом проезд там будет обеспечен.
В Самаре продолжается стартовавшая в 2017 году реконструкция Красноглинского шоссе с расширением до четырех полос движения.
Как стало известно сегодня в ходе заседания комитета по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы, до чемпионата мира по футболу ввести дорогу в эксплуатацию не успеют. При этом проезд там будет обеспечен, отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Ликомаскин.
По его словам, на Красноглинском шоссе нужно, цитата, «три с половиной километра заборов выкупать, сносить», пишет Самру.ру.