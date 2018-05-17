Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве

Необычное жилое помещение расположено на первом этаже здания, построенного в середине XX века на улице Маршала Бирюзова. Прежде двухкомнатная квартира была коммунальной, и собственники долго не могли разъехаться. «Проживать в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним составом», — отметили в риелторской компании.

По наблюдениям аналитиков «НДВ», в целом неудачная планировка жилья способна снизить его стоимость на 15−20 процентов. В Москве, по их данным, есть квартиры без санузлов, с проходом в кухню через ванную и другими планировочными особенностями.

«Порой на рынке можно увидеть такие предложения, которые вызывают шок даже у искушенных риелторов», — подчеркнули эксперты.