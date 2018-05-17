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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве

Одна из квартир в пятиэтажном доме на северо-западе Москвы имеет лаз с доступом к коммуникациям и метрополитену. Об этом «Дому» рассказали в агентстве «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Необычное жилое помещение расположено на первом этаже здания, построенного в середине XX века на улице Маршала Бирюзова. Прежде двухкомнатная квартира была коммунальной, и собственники долго не могли разъехаться. «Проживать в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним составом», — отметили в риелторской компании.

По наблюдениям аналитиков «НДВ», в целом неудачная планировка жилья способна снизить его стоимость на 15−20 процентов. В Москве, по их данным, есть квартиры без санузлов, с проходом в кухню через ванную и другими планировочными особенностями.

«Порой на рынке можно увидеть такие предложения, которые вызывают шок даже у искушенных риелторов», — подчеркнули эксперты.

В начале 2018-го стало известно, что в России планируется ужесточить наказание за нелегальную перепланировку квартир. Последовательно борются с практикой проведения нелегальных ремонтов в жилых домах власти Москвы. Осенью 2016 года Головинский районный суд по иску учреждения вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, собственник которой самовольно расширил санузел.

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