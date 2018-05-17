Где в Петербурге запретят движение и остановку во время ПМЭФ-2018

Источник: AP 2018

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Временные ограничения для движения и парковки будут введены в первую очередь в месте проведения ПМЭФ-2018 — у «Экспофорума» и в центре аккредитации на Пулковском шоссе, 60 (Outlet Village Пулково).

Также стоянки для гостей и участников ПМЭФ-2018 будут выделены в районе домов 23−25 по Пулковскому шоссе (у торговых центров и гипермаркетов) и на стоянке аэропорта Пулково.

У ряда станций метро появятся выделенные для шаттлов форума остановки. Речь идёт о «Московской» (у дома 205 по Московскому проспекту и дома 214 по Демонстрационному проезду), а также «Проспекте Ветеранов» (дом 19 по Дачному проспекту).

С неожиданно сложным движением можно столкнуться у Московского и Финляндского вокзалов, центра деловой авиации «Авиа Групп Норд» (в Пулково-2) и центра бизнес-авиации «Пулково-3».