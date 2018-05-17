В Калининграде временно закрывают для транспорта Медовый мост
С 19 мая по 2 июня будет закрыто движение транспорта по Медовому мосту, сообщает в четверг
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С 19 мая по 2 июня будет закрыто движение транспорта по Медовому мосту, сообщает в четверг
Мост будет закрыт только для транспорта и открыт для пешеходов, уточнили в мэрии.
На мосту будет уложена вторая часть монолитной бетонной плиты, в период набора прочности бетона не должно быть нагрузки на него.
Напомним, на ремонт Медового моста выделено 43 млн рублей.