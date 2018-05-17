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12:17 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде временно закрывают для транспорта Медовый мост

С 19 мая по 2 июня будет закрыто движение транспорта по Медовому мосту, сообщает в четверг пресс-служба администрации Калининграда.

Мост будет закрыт только для транспорта и открыт для пешеходов, уточнили в мэрии.

На мосту будет уложена вторая часть монолитной бетонной плиты, в период набора прочности бетона не должно быть нагрузки на него.

Напомним, на ремонт Медового моста выделено 43 млн рублей.

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