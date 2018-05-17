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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральцам предлагают проверить себя на сахарный диабет всего за 2 рубля

Екатеринбург присоединился к Всероссийской программе «Предиабет. Время действовать».

Жителям Екатеринбурга предлагают узнать, грозит им в будущем заболеть сахарным диабетом, или же нет. Пройти проверку можно с 14 мая по 13 июня. Принять участие могут люди в возрасте от 40 до 60 лет.

— В рамках программы «Предиабет. Время действовать» жители города, находящиеся в группе риска, смогут сделать высокоинформативный анализ крови на гликированный гемоглобин и узнать, здоровы ли они или находятся в зоне риска, когда срочно нужно принимать меры, — рассказали в пресс-службе Российской Диабетической Ассоциации.

Чтобы провериться, надо зайти на сайт prediabet.ru и пройти электронный тест. Он покажет, повышен ли у вас риск развития предиабета и сахарного диабета.

— Если тестирование покажет, что вы входите в группу риска, вам будет присвоен уникальный код и станет доступен список лабораторий города, где можно пройти тестирование, — добавили организаторы. — Распечатайте этот код и обратитесь в одну из указанных на сайте лабораторий. Стоимость участия в акции составляет всего 2 рубля: 1 рубль за проведение лабораторного исследования и 1 рубль за взятие крови из вены.

Как отмечают в Российской Диабетической Ассоциации, сахарный диабет находится на третьем месте среди основных причин смертности в мире. В России им болеет порядка 4 миллионов человек. Этому заболеванию предшествует период предиабета, одной из причин возникновения которого является избыточный вес.

Уточнить информацию по участию в акции можно по телефону «горячей линии»: 8−800−200−363−0.

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