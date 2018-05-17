Кенгуренка-отказника впервые выпустили в вольер в Новосибирском зоопарке

Источник: Вести - Новосибирск

Татьяна Певнева, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка им. Р. Шило: «Рос, развивался, всё было хорошо. А потом, в конце декабря, он уже окреп и стал выходить из сумки. И вот в какой-то момент его мама не пустила обратно и перестала кормить. Малыш еще был недостаточно взрослый и окрепший, чтобы жить совсем без мамы».

Новой семьей для кенгуренка стали сотрудники зоопарка — дали малышу имя Кнопа, установили дежурство: каждые три часа — витамины и молоко из бутылочки. Выхаживали несколько месяцев.

Ксения Климина, корреспондент: «Специально для кенгуренка сотрудники зоопарка соорудили вот такую имитацию материнской сумки. Здесь животное спит и прячется, когда чувствует опасность».

Теперь в жизни Кнопы — новый этап, самостоятельный. Привыкает к запаху сородичей (они в соседнем вольере) и к жизни в зоопарке (смотрит в окно).

Марина Соснова, жительница г. Новосибирска: «Они все вроде кенгуру, да, но они все как-то различаются. Этот — вообще, прямо маленький лапочка. Впечатления отличные, на весь день».

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