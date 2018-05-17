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15:29 (мск), источник: Вести.Ru

В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

Депутаты Московской областной думы единогласно приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, закон призван защитить здоровье и нравственность жителей Московской области. Он напомнил, что у подростов риск развития бронхо-легочных и других заболеваний из-за курения электронных сигарет и вейпов выше, чем у взрослых.

Кроме того, в КоАП Московской области внесены соответствующие поправки, устанавливающие ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Штраф для физических лиц составит 3−5 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей 30−50 тысяч рублей, для юридических лиц 100−150 тысяч рублей.

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