В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

Как пояснил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, закон призван защитить здоровье и нравственность жителей Московской области. Он напомнил, что у подростов риск развития бронхо-легочных и других заболеваний из-за курения электронных сигарет и вейпов выше, чем у взрослых.