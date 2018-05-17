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14:04 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Усиление ветра, мокрый снег и грозы ожидаются в Иркутской области 18 мая

Завтра по области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду, ночью дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

В северных и западных районах Приангарья ожидается мокрый снег, в первой половине ночи и днем грозы. Температура ночью 4−9 градусов тепла, днем до 21 градуса. В Иркутске 18 мая будет облачно, без осадков, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 6−8 градусов тепла, днем столбик термометра покажет до плюс 18.

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