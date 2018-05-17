Волгоградских школьников наградили в московском Музее Победы
16 мая в московском Музее Победы состоялось награждение победителей конкурса «Безопасный мир».
16 мая в московском Музее Победы состоялось награждение победителей конкурса «Безопасный мир».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Ребятам пришлось пройти испытания по нескольким номинациям: исполнительское творчество, творческие агитбригады, социальные и обучающие видеоролики по безопасности дорожного движения, фотографии,
Добавим, первый межрегиональный конкурс был приурочен к 45-летию образования движения юных инспекторов дорожного движения.