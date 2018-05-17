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13:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградских школьников наградили в московском Музее Победы

16 мая в московском Музее Победы состоялось награждение победителей конкурса «Безопасный мир».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в число призеров вошли и учащиеся волгоградской школы № 54.

Ребятам пришлось пройти испытания по нескольким номинациям: исполнительское творчество, творческие агитбригады, социальные и обучающие видеоролики по безопасности дорожного движения, фотографии, номинация-игра.

Добавим, первый межрегиональный конкурс был приурочен к 45-летию образования движения юных инспекторов дорожного движения.

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