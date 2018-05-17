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13:23 (мск), источник: Новости Перми

В Перми стали чаще умирать от инфекционных и паразитных болезней

Одновременно с этим отмечено снижение числа умерших от нарушения нервной системы и органов дыхания.

Пермьстат проанализировал демографические показатели в Перми за первый квартал 2018 года. Ситуация характеризуется снижением числа родившихся с одновременным сокращением числа умерших.

Число родившихся в Перми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 11,1%. Уровень смертности по краевому центру оказался ниже показателя прошлого года на 1,7%. В большинстве районах города наблюдалось сокращение числа умерших, значительное — в Ленинском районе (на 20,8%). В Дзержинском районе отмечен рост (на 12,7%).

Основная причина смертности — болезни системы кровообращения (53,5%), на втором месте смертность от новообразований (15,6%) и на третьем — несчастные случаи, отравления и травмы (8%).

Наблюдался рост числа умерших от инфекционных и паразитарных болезней (на 26,0%). Большая часть из причин приходится на смертность от болезней, вызванных ВИЧ (89,0%) и от туберкулеза (3,9%). Снизилась смертность от нарушения нервной системы (на 33,3%), неуточненных причин смерти (на 30,2%), мочеполовой системы (на 11,4%), органов дыхания (на 8,0%), органов пищеварения (на 6,3%).

Также за это время покончили с собой 36 человек, что на 5,9% больше, чем за первые три месяца 2017 года, от отравлений алкоголем скончались 42 человека на 17,6% ниже прошлогодних данных, были убиты 16 человек (ниже на 27,3%).

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