В Перми стали чаще умирать от инфекционных и паразитных болезней

Пермьстат проанализировал демографические показатели в Перми за первый квартал 2018 года. Ситуация характеризуется снижением числа родившихся с одновременным сокращением числа умерших.

Число родившихся в Перми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 11,1%. Уровень смертности по краевому центру оказался ниже показателя прошлого года на 1,7%. В большинстве районах города наблюдалось сокращение числа умерших, значительное — в Ленинском районе (на 20,8%). В Дзержинском районе отмечен рост (на 12,7%).

Основная причина смертности — болезни системы кровообращения (53,5%), на втором месте смертность от новообразований (15,6%) и на третьем — несчастные случаи, отравления и травмы (8%).

Наблюдался рост числа умерших от инфекционных и паразитарных болезней (на 26,0%). Большая часть из причин приходится на смертность от болезней, вызванных ВИЧ (89,0%) и от туберкулеза (3,9%). Снизилась смертность от нарушения нервной системы (на 33,3%), неуточненных причин смерти (на 30,2%), мочеполовой системы (на 11,4%), органов дыхания (на 8,0%), органов пищеварения (на 6,3%).