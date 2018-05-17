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13:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев просят не гулять с собаками около озера Кабан и не пугать лебедей-шипунов

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). Казанцев просят не гулять с собаками около озера Кабан и не пугать лебедей-шипунов. С таким призывом к жителям и гостям городам обратились специалисты Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам, которые в целях сохранения лебедя-шипуна ведут мониторинг вида на озере.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как пояснили в ведомстве, сейчас эти самые крупные представители утиных высиживают на берегах Кабана яйца и следят за их сохранностью. Брачный период у лебедя-шипуна начинается ранней весной, инкубационный период длится около 35−38 дней.

Одной из причин, почему лебеди не покинули озеро Кабан, специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам называют подходящие условия обитания. Однако если птиц напугает человек или животные, то сократится вероятность того, что лебеди останутся размножаться, и птицы, скорее всего, сменят место постоянного обитания на другое.

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