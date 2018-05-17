Казанцев просят не гулять с собаками около озера Кабан и не пугать лебедей-шипунов

Как пояснили в ведомстве, сейчас эти самые крупные представители утиных высиживают на берегах Кабана яйца и следят за их сохранностью. Брачный период у лебедя-шипуна начинается ранней весной, инкубационный период длится около 35−38 дней.

Одной из причин, почему лебеди не покинули озеро Кабан, специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам называют подходящие условия обитания. Однако если птиц напугает человек или животные, то сократится вероятность того, что лебеди останутся размножаться, и птицы, скорее всего, сменят место постоянного обитания на другое.