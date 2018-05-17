Дорожники предупредили о пробках на воронежских трассах из-за ремонтных работ

Причиной этого являются ремонтные работы. Так, дорожники предупреждают о капитальном ремонте, который сейчас проводится на участке трассы Р-298 с 209-го по 213-й км в Семилукском районе и на участке трассы А-134 с 0-го по 14-й км в Рамонском районе. Работы там планируется завершить в ноябре.

— В период проведения работ возможно ограничение пропускной способности, включая организацию реверсивного движения, сужение проезжей части и иные затруднения проезда автотранспорта, — пояснили в ФКУ «Черноземуправтодор».