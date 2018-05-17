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15:18 (мск), источник: 36on.ru

Дорожники предупредили о пробках на воронежских трассах из-за ремонтных работ

Пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» накануне распространила предупреждение о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться автомобилисты при проезде некоторых участков.

Причиной этого являются ремонтные работы. Так, дорожники предупреждают о капитальном ремонте, который сейчас проводится на участке трассы Р-298 с 209-го по 213-й км в Семилукском районе и на участке трассы А-134 с 0-го по 14-й км в Рамонском районе. Работы там планируется завершить в ноябре.

— В период проведения работ возможно ограничение пропускной способности, включая организацию реверсивного движения, сужение проезжей части и иные затруднения проезда автотранспорта, — пояснили в ФКУ «Черноземуправтодор».

Кроме того, в Аннинском районе в настоящее время проводится капитальный ремонт мостов через реки Студенец, Тойда, Большой Лог, в связи с чем введены временные ограничения на участке трассы Р-298 с 309-го по 310-й километры. Там работы должны завершиться в июле.

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