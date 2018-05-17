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13:49 (мск), источник: BFM.ru

Инвесторов научат осторожности при помощи фейкового сайта

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам запустила ненастоящий проект по сбору средств через ICO. Предполагается, что таким образом удастся показать инвесторов, насколько опасным может быть участие в ненадежных криптопроектах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила фальшивый проект по сбору средств через ICO, то есть первичное размещение монет. Это сделано для того, чтобы предупредить инвесторов об опасности участия в ненадежных проектах, связанных с криптовалютами.

Сайт получился максимально карикатурным: с таймером и красной кнопкой «Распродажа». Если попытаться купить монеты, откроется страница, на которой сообщается, что ресурс HoweyCoins создан в образовательных целях. Там же говорится о сигналах, которые должны насторожить инвесторов: например, обещания высокого дохода, реклама от знаменитостей и другие. Комментирует сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис:

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «На самом деле власти США, конечно, любили использовать разные шуточные методы, чтобы предупреждать инвесторов или вообще предупреждать людей о чем-то важном. И, конечно, эта история была запущена в последний день конференции, которая проходит в Нью-Йорке, которая называется Consensus, достаточно знаковой для всей криптоиндустрии. Потому что за последние годы там собиралось большое количество людей, в этом году более 8 тысяч человек собралось и, конечно, они очень вовремя запустили такой фейк, который разошелся очень вирусно по всему интернету. Таких ICO шуточных было достаточно много. Бала ICO про [основателя криптовалюты Etherium] Виталика Бутерина для того, чтобы он набрал форму. Как мы знаем, Виталик не самый большой и накаченный спортсмен. Конечно, это предупреждает инвесторов о том, что вокруг очень много спама, очень большой процент происходит мошеннических ICO. Я думаю, что только сточки зрения шутки инвесторы могли туда прислать какое-то количество эфира или биткоинов. Конечно, это такая предупреждающая мера — вирусная, очень грамотная, запущенная комиссией по ценным бумагам США».

В школьный выпускной экзамен в Нидерландах включили математические задачи о биткоине, сообщает Coinmarket.news. Это не первый случай, когда криптовалюты становятся частью образовательного процесса. Ранее стало известно, что в 30 индийских городах запущена учебная программа по майнингу биткоина.

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