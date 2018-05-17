Инвесторов научат осторожности при помощи фейкового сайта

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «На самом деле власти США, конечно, любили использовать разные шуточные методы, чтобы предупреждать инвесторов или вообще предупреждать людей о чем-то важном. И, конечно, эта история была запущена в последний день конференции, которая проходит в Нью-Йорке, которая называется Consensus, достаточно знаковой для всей криптоиндустрии. Потому что за последние годы там собиралось большое количество людей, в этом году более 8 тысяч человек собралось и, конечно, они очень вовремя запустили такой фейк, который разошелся очень вирусно по всему интернету. Таких ICO шуточных было достаточно много. Бала ICO про [основателя криптовалюты Etherium] Виталика Бутерина для того, чтобы он набрал форму. Как мы знаем, Виталик не самый большой и накаченный спортсмен. Конечно, это предупреждает инвесторов о том, что вокруг очень много спама, очень большой процент происходит мошеннических ICO. Я думаю, что только сточки зрения шутки инвесторы могли туда прислать какое-то количество эфира или биткоинов. Конечно, это такая предупреждающая мера — вирусная, очень грамотная, запущенная комиссией по ценным бумагам США».