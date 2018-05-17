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13:36 (мск), источник: dostup1.ru

Скончался директор челябинской школы № 147 Евгений Рожков

Рожков также являлся депутатом Совета Центрального района города.

На 68-м году жизни 17 мая скончался директор средней общеобразовательной школы (МАОУ) № 147 Челябинска Евгений Рожков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Коллектив школы скорбит по тяжелой безвременной утрате и приносит соболезнования родным и близким умершего», — говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

Напомним, Рожков также являлся депутатом Совета Центрального района города. Директором школы он стал в августе 1993 года. В 2007 году удостоен звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2012 году награжден Почетным дипломом за эффективное руководство образовательным учреждением.

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