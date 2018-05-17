Скончался директор челябинской школы № 147 Евгений Рожков

«Коллектив школы скорбит по тяжелой безвременной утрате и приносит соболезнования родным и близким умершего», — говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

Напомним, Рожков также являлся депутатом Совета Центрального района города. Директором школы он стал в августе 1993 года. В 2007 году удостоен звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2012 году награжден Почетным дипломом за эффективное руководство образовательным учреждением.