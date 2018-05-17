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13:42 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье вырос уровень заболеваемости ВИЧ

Пермский край по этому показателю занимает шестое место по России за 2017 год. Однако специалисты отмечают, что рост заболеваемости — это следствие увеличения числа обследованных лиц.

В Перми специалисты рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в регионе, а также составили прогнозы на ближайшие годы. Так, по словам начальника отдела эпидемиологического надзора краевого Роспотребнадзора Евгения Смирнова, ситуация с ВИЧ остается достаточно напряженной: шестое место в РФ по уровню заболеваемости за прошлый год и по пораженности за всё время регистрации инфекции — 11 место. Также в Прикамье с момента регистрации ВИЧ, вследствие заражения инфекцией, умерло около шести тысяч человек.

Рост заболеваемости ВИЧ в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 11%. В основном, инфекцию регистрируют у лиц в возрасте от 26 до 40 лет. Наиболее распространенным способом заражения остается незащищенный половой акт — почти 60%. 35% получили ВИЧ из-за использования наркотиков.

Как отметил главврач пермского краевого центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов, рост заболеваемости на 11% — это так называемый контролируемый рост, потому что были применены следующие меры. В первую очередь, почти на 5% было увеличено количество скрининговых обследований, что позволило выявить 148 случаев заражения ВИЧ. Кроме того, лицам, которых доставляют в наркодиспансер для медосвидетельствования, начали предлагать пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Из 7500 таких добровольцев инфекция была обнаружена у 135 человек.

Также было усилено снабжение больных ВИЧ антиретровирусной терапией. В 2016 году этот показатель составлял 29%, а в 2017 году — почти 50%. До конца 2018 года планируется охватить лечением 60%.

— Если мы достигнем показателя 60% охвата к концу года, увеличим скрининг до 25−26%, то рост заболеваемости в 2018 году будет выше, потому что мы будем больше выявлять, но зато уже в 2019—2020 году у нас будет стабилизация и снижение заболеваемости с конца 2020 года, — поделился прогнозами Евгений Сармометов.

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