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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Ургант высмеял недостроенное омское метро

Шоумен позабавила новость о консервации подземки, где есть всего одна станция.

В минувшую среду, 16 мая, в телешоу Первого канала ведущий Иван Ургант высмеял на всю страну омское метро. Шоумена позабавила новость о том, что подземку, где есть всего одна — единственная станция, решено законсервировать.

— Есть всего одна станция «Библиотка имени Пушкина». Зря метро закрыли — удобно было, — пошутил Ургант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, злополучная омская подземка давно стала поводом для едких шуток.

Как напомнил ведущий шоу «Вечерний Ургант», метро начали строить еще в 1992 году. За это время появилась только одна станция. Средств на дальнейшее строительство в городе нет, поэтому сейчас власти решают проблему: не как достроить, а как сохранить и спасти от разрушения и подтопления уже возведенное.

10 мая правительство Омской области утвердило решение о консервации подземки. Только на разработку проекта работ из бюджета выделят 80 миллионов рублей.

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