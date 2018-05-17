Ургант высмеял недостроенное омское метро
Шоумен позабавила новость о консервации подземки, где есть всего одна станция.
Шоумен позабавила новость о консервации подземки, где есть всего одна станция.
В минувшую среду, 16 мая, в телешоу Первого канала ведущий Иван Ургант высмеял на всю страну омское метро. Шоумена позабавила новость о том, что подземку, где есть всего одна — единственная станция, решено законсервировать.
— Есть всего одна станция «Библиотка имени Пушкина». Зря метро закрыли — удобно было, — пошутил Ургант.
Напомним, злополучная омская подземка давно стала поводом для едких шуток.
Как напомнил ведущий шоу «Вечерний Ургант», метро начали строить еще в 1992 году. За это время появилась только одна станция. Средств на дальнейшее строительство в городе нет, поэтому сейчас власти решают проблему: не как достроить, а как сохранить и спасти от разрушения и подтопления уже возведенное.
10 мая правительство Омской области утвердило решение о консервации подземки. Только на разработку проекта работ из бюджета выделят 80 миллионов рублей.