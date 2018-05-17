Краснодар и Сочи изобразили в виде персонажей аниме

Среди городов есть Краснодар и Сочи. Краснодар художница изобразила в виде загорелого молодого человека с букетом подсолнухов. На иллюстрации есть подпись, которая, по мнению автора, описывает город. Столицу Кубани характеризуют такие фразы, как «жаркой ночью не до сна», «гарный акцент», «любит гостей, но иногда они бесят», «газон цветет в середине января», «вот только моря нет».