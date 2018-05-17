450 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Нижнем Новгороде
На ликвидацию незаконной рекламы выделят более 2,6 млн рублей.
На ликвидацию незаконной рекламы выделят более 2,6 млн рублей.
Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 2,6 млн рублей на ликвидацию незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, подрядчик произведет демонтаж и уничтожение 450 рекламных конструкции, которые были установлены в Нижнем Новгороде незаконно.
Электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 25 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 610 219 рублей. Источником финансирования являются средства городского бюджета на 2018 год. Заказчиком работ выступает «Городской центр градостроительства и архитектуры».
Подрядчик обязан завершить работы по контракту до 1 декабря.