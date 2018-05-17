450 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 2,6 млн рублей на ликвидацию незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщается на портале госзакупок.



Согласно документам госзакупки, подрядчик произведет демонтаж и уничтожение 450 рекламных конструкции, которые были установлены в Нижнем Новгороде незаконно.



Электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 25 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 610 219 рублей. Источником финансирования являются средства городского бюджета на 2018 год. Заказчиком работ выступает «Городской центр градостроительства и архитектуры».



Подрядчик обязан завершить работы по контракту до 1 декабря.