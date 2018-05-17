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13:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

450 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Нижнем Новгороде

На ликвидацию незаконной рекламы выделят более 2,6 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 2,6 млн рублей на ликвидацию незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, подрядчик произведет демонтаж и уничтожение 450 рекламных конструкции, которые были установлены в Нижнем Новгороде незаконно.

Электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 25 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 610 219 рублей. Источником финансирования являются средства городского бюджета на 2018 год. Заказчиком работ выступает «Городской центр градостроительства и архитектуры».

Подрядчик обязан завершить работы по контракту до 1 декабря.

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