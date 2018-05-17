Супруги откопали у себя во дворе сейф с драгоценностями

Неожиданную находку сделали Мэтью и Мария Эмануэль из Нью-Йорка, когда пытались посадить дерево на своем участке перед домом. Вырыв землю под растение, они наткнулись на железный ящик, оказавшийся не чем иным, как сейфом.

Пара купила дом около четырех лет назад и даже не подозревала о том, что рядом с ним закопано настоящее сокровище.

Когда они открыли сейф, то обнаружили внутри деньги, бриллианты, золото и дорогие украшения (в том числе, помолвочное кольцо) на сумму около 52 тысяч долларов.

Помимо этого, внутри металлического ящика оказалась и записка с адресом их соседей. Как выяснилось, неизвестные обворовали их дом еще в 2011 году. Тогда преступники унесли в том числе и сейф с драгоценностями. Каким образом украденные вещи оказались зарыты в саду у их соседей — непонятно.