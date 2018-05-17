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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в Башкирии на выходных 19 и 20 мая

Жителей республики ожидают шквалистый ветер и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с

В предстоящие выходные, 19 и 20 мая в республике установится дождливая погода, временами пройдут грозы. По данным Башгидрометцентра в субботу, 19 мая в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ночью температура воздуха составит +7, +12С, в северо-восточных районах республики до +2С. Днем воздух прогреется до +18, 23С. Ожидается, что во время грозы усилятся порывы ветра. В остальное время задуют южный и юго-восточный ветер.

В ночь на воскресенье, 20 мая, по республике ожидается южный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха до +15С. Днем в некоторых районах ожидается гроза с порывистым ветром до 16 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время поднимется до +23С.

По данным сервиса Gismeteo, погода в выходные дни в Уфе не будет существенно отличатся от других районов республики.

В субботу днем, 19 мая в башкирской столице ожидается облачная и дождливая погода, временами пройдут грозы. Температура воздуха утром составит +13,+15С, днем до +23С. Ветер юго-восточный, южный, порывистый. Максимальная скорость ветра в субботний день составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 750−751 мм ртутного столба при относительной влажности воздуха от 91% утром до 63% днем.

В воскресенье, 20 мая, в Уфе ожидается ясная погода, за исключением короткого периода днем, когда по прогнозам синоптиков пройдет дождь с грозой и ветер усилится до 16 метров в секунду. В остальное время в башкирской столице прогнозируется южный ветер 8−9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747−749 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха утром до 78%, днем 48−54%.

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