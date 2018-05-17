Стало известно, какой будет погода в Башкирии на выходных 19 и 20 мая
Жителей республики ожидают шквалистый ветер и грозы.
Жителей республики ожидают шквалистый ветер и грозы.
В предстоящие выходные, 19 и 20 мая в республике установится дождливая погода, временами пройдут грозы. По данным Башгидрометцентра в субботу, 19 мая в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ночью температура воздуха составит +7, +12С, в
В ночь на воскресенье, 20 мая, по республике ожидается южный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха до +15С. Днем в некоторых районах ожидается гроза с порывистым ветром до 16 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время поднимется до +23С.
По данным сервиса Gismeteo, погода в выходные дни в Уфе не будет существенно отличатся от других районов республики.
В субботу днем, 19 мая в башкирской столице ожидается облачная и дождливая погода, временами пройдут грозы. Температура воздуха утром составит +13,+15С, днем до +23С. Ветер
В воскресенье, 20 мая, в Уфе ожидается ясная погода, за исключением короткого периода днем, когда по прогнозам синоптиков пройдет дождь с грозой и ветер усилится до 16 метров в секунду. В остальное время в башкирской столице прогнозируется южный ветер 8−9 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 747−749 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха утром до 78%, днем 48−54%.