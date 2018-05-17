Поклонская проведет для школьников экскурсию в Ливадийском дворце

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попробует себя в роли экскурсовода. Депутат проведет экскурсию для школьников в Ливадийском дворце. Мероприятие приурочено ко Дню рождения Николая II.

— В эту субботу (19 мая — авт.) — в День рождения Святого Государя Николая II для учащихся средних классов общеобразовательной школы города Евпатории буду лично проводить экскурсию по Ливадийскому дворцу, — сообщила Наталья Поклонская на своей страничке в Фейсбуке.

Принять участие в экскурсии могут не только учащиеся, а вообще все желающие.