Поклонская проведет для школьников экскурсию в Ливадийском дворце
Депутат Госдумы не перестает удивлять своими идеями.
Депутат Госдумы не перестает удивлять своими идеями.
— В эту субботу (19 мая — авт.) — в День рождения Святого Государя Николая II для учащихся средних классов общеобразовательной школы города Евпатории буду лично проводить экскурсию по Ливадийскому дворцу, — сообщила Наталья Поклонская на своей страничке в Фейсбуке.
Принять участие в экскурсии могут не только учащиеся, а вообще все желающие.
— Если вы интересуетесь историей Царской Семьи, историей Крыма, то вы тоже можете присоединиться к этому мероприятию. Начало экскурсии в 13.00, — уточнила депутат.