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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Поклонская проведет для школьников экскурсию в Ливадийском дворце

Депутат Госдумы не перестает удивлять своими идеями.

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попробует себя в роли экскурсовода. Депутат проведет экскурсию для школьников в Ливадийском дворце. Мероприятие приурочено ко Дню рождения Николая II.

— В эту субботу (19 мая — авт.) — в День рождения Святого Государя Николая II для учащихся средних классов общеобразовательной школы города Евпатории буду лично проводить экскурсию по Ливадийскому дворцу, — сообщила Наталья Поклонская на своей страничке в Фейсбуке.

Принять участие в экскурсии могут не только учащиеся, а вообще все желающие.

— Если вы интересуетесь историей Царской Семьи, историей Крыма, то вы тоже можете присоединиться к этому мероприятию. Начало экскурсии в 13.00, — уточнила депутат.

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