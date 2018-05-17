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18:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцев предупреждают об активности клещей

Областной комитет здравоохранения подготовил специальную памятку.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — опасное вирусное инфекционное заболевание. Заражение человека происходит при контакте с клещами или при контакте с кровью людей, уже инфицированных опасным вирусом.

Характерные клинические проявления:

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 14 дней, в среднем около недели. Начало заболевания острое, внезапное, с подъемом температуры до 39−40 С. С первых часов появляется интенсивная головная боль, которая часто сопровождается тошнотой и рвотой, ломота, боль в поясничной области. Высокая температура, как правило, держится от двух до четырех дней, а затем снижается. Однако, в течение этих же суток или (через 24−36 часов), повышается вновь. В целом, лихорадочный период может продолжаться до 12 дней. С первых дней заболевания отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней половины туловища.

Основные меры профилактики КГЛ:

Общественные меры: Проведение массовых противоклещевых обработок — самая эффективная мера профилактики. Эту работу выполняет ветеринарная служба. Клещей на животных уничтожают специальными веществами — акарицидами (бутофлин, неостомазан, бутокс и др.). Для индивидуальной обработки применяют ранцевые и другие ручные опрыскиватели. Домашних птиц (кур, гусей, индеек) либо купают путем многократного кратковременного погружения головы и шеи в раствор акарицида, либо голову и шею обильно обтирают растительным маслом. Единичных животных можно обтирать вручную с обязательным использованием соответствующих средств индивидуальной защиты. Снятие клещей с животных должно производиться в перчатках или пинцетом, снятых клещей складывают в емкость и заливают керосином. Обработки сельскохозяйственных животных и домашних птиц производятся под контролем ветеринарных работников или после проведения ими подробного инструктажа. Запрещается привлечение детей и подростков к уходу за животными и к полевым работам.

Личные меры:

В большинстве случаев клещи прицепляются на ноги, и ползут вверх по одежде, поэтому находясь на природе, брюки следует заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов и ворот рубашки должны плотно прилегать к руке. Волосы следует прятать под косынку или кепку. Что касается цвета одежды, предпочтение следует отдавать светлым тонам, так как на ней клещи более заметны. Стоянки и ночевки в лесу предпочтительно устраивать на участках, лишенных травяной растительности. Перед выходом на природу обязательно используйте репеллентные средства, отпугивающие клещей.

Для снятия клещей следует обратиться в медицинское учреждение если это невозможно, то присосавшихся клещей необходимо удалить с тела осторожно, стараясь не оторвать хоботок, работать необходимо в перчатках и пинцетом, ранку продезинфицировать раствором йода. Если клеща трудно удалить с тела, место укуса смазывают растительным маслом, после чего клещ в течение 20−30 минут отпадает. Люди, укушенные клещами, но не обратившиеся в лечебные учреждения, при подозрении на заболевание должны немедленно обратиться к врачу.

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