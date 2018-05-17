Роспотребнадзор: только один детский лагерь в регионе полностью готов к работе
В Калининградской области Роспотребнадзор выдал положительное
В Калининградской области Роспотребнадзор выдал положительное
По словам чиновницы, практически 80 процентов организаций уже прошли первый этап, то есть получили экспертные заключения, которые оказались не во всех случаях положительными.
«Десять лагерей в настоящее время получили отрицательные экспертизы и следовательно уже априори не могут заявиться на получение эпидемиологического заключения», — подчеркнула Бабура.
Также, по данным ведомства, есть лагеря, которые в настоящее время только проходят процедуру экспертной оценки, а значит тоже еще не могут заявиться на получение
«Есть лагеря, которые уже получили положительное экспертное заключение, но по непонятным нам причинам пока не обращаются в управление Роспотребнадзора за получением
Особую обеспокоенность у ведомства вызывают загородные лагеря, потому что пока только одна такая организация имеет законодательно оформленное
«Еще три лагеря уже получили экспертизу и я надеюсь, что в ближайшее время они появятся у нас», — добавила Бабура.
Всего на предоставление своих услуг в этот сезон заявились 16 оздоровительных загородных лагерей, 13 из которых планируют работать с первой смены, то есть с начала июня.
Ранее в Роспотребнадзоре напоминали, что для организаций, предоставляющих услуги по обеспечению детского отдыха, предусмотрено обязательное наличие заключения о соответствии их деятельности санитарно — эпидемиологическим требованиям. На сайте Министерства социальной политики Калининградской области размещен региональный реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей.