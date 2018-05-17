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13:58 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор: только один детский лагерь в регионе полностью готов к работе

В Калининградской области Роспотребнадзор выдал положительное санитарно-эпидемиологическое заключение только одному загородному детскому лагерю отдыха. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 17 мая.

Источник: Новый Калининград

По словам чиновницы, практически 80 процентов организаций уже прошли первый этап, то есть получили экспертные заключения, которые оказались не во всех случаях положительными.

«Десять лагерей в настоящее время получили отрицательные экспертизы и следовательно уже априори не могут заявиться на получение эпидемиологического заключения», — подчеркнула Бабура.

Также, по данным ведомства, есть лагеря, которые в настоящее время только проходят процедуру экспертной оценки, а значит тоже еще не могут заявиться на получение санитарно-эпидемиологического заключения.

«Есть лагеря, которые уже получили положительное экспертное заключение, но по непонятным нам причинам пока не обращаются в управление Роспотребнадзора за получением санитарно-эпидемиологического заключения», — рассказала Бабура.

Особую обеспокоенность у ведомства вызывают загородные лагеря, потому что пока только одна такая организация имеет законодательно оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение.

«Еще три лагеря уже получили экспертизу и я надеюсь, что в ближайшее время они появятся у нас», — добавила Бабура.

Всего на предоставление своих услуг в этот сезон заявились 16 оздоровительных загородных лагерей, 13 из которых планируют работать с первой смены, то есть с начала июня.

Ранее в Роспотребнадзоре напоминали, что для организаций, предоставляющих услуги по обеспечению детского отдыха, предусмотрено обязательное наличие заключения о соответствии их деятельности санитарно — эпидемиологическим требованиям. На сайте Министерства социальной политики Калининградской области размещен региональный реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей.

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