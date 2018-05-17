В этом году в Ленинском районе Воронежа появятся девять новых мест отдыха

Источник: управа Ленинского района

В прошлом году в Ленинском районе Воронежа по инициативе жителей появилось сразу несколько новых скверов, детских площадок и нагорных лестниц. Горожане с удовольствием участвовали в благоустройстве территорий. Совместная работа чиновников и местных жителей дала хорошие результаты и продолжается и в этом году. На 2018-ый горожане подали в управу 10 заявок на благоустройство и реализацию общественно-полезных проектов.

— Проекты четырех из девяти заявленных общественных зон вошли в приоритетный проект «Комплексное благоустройство общественных пространств городского округа город Воронеж» на 2018 год, — сказала заместитель руководителя управы Ленинского района Марина Андрейчук.

Кроме того, планируется благоустройство детской площадки на переулке Лиственный и устройство нагорной лестницы по ул. Крылова. На эти цели выделяются почти два миллиона гранта. Дополнительно 400 тысяч вложений сделает местный ТОС. Это обязательное условие для участия в программе.

При активном участии предпринимателей и жителей района в этом году планируется реконструировать или построить снова девять зон отдыха и занятий спортом для детей и взрослых общей площадью более 2,5 га. Это бульвар «Чапаева» (ул. Чапаева), Сквер имени М. Т. Калашникова (ул. 20- летия Октября), Сквер «Каштановый» (пер. Каштановый), сквер Военных летчиков (ул. 121 Стрелковой дивизии), сквер Молодежный (ул. Кирова), сквер имени архитектора Н. В. Троицкого (ул. 20-летия Октября), сквер «Трамвай желания» (ул. Кривошеина), Зона отдыха ул. Краснознаменная, 33.