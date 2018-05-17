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15:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза и порывистый ветер

По информации Приволжского УГМС, 18 мая ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 1−6 м/с, днём юго-западный 5−10 м/с, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха по области ночью +10, +15°С, днём +24, +29°С. В Самаре ночью +13, +15°С, днём +26, +28°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, сообщает пресс-служба облМЧС.

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