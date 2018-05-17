Единое меню внедрят не во всех калининградских школах
Единое меню не удастся внедрить во все школы Калининградской области
Единое меню не удастся внедрить во все школы Калининградской области
«То меню, которое разрабатывалось, оно касается тех пищеблоков, которые работают на сырье, которые полностью подготовлены и где соблюдаются все технологические процессы. Тем не менее не во всех школах, а соответственно и в лагерях дневного пребывания нам удастся внедрить вот это вот меню. Потому что у нас есть школы, где соблюсти все моменты для приготовления этих блюд, очень сложно», — сказала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Елена Бабура.
С 1 сентября все школы Калининградской области должны перейти на единое меню. Региональные власти заявляли, что при его составлении разработчики в первую очередь думали о здоровье детей. В начале мая такое меню презентовали в школе № 56.