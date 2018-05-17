Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Столкновения на границе сектора Газа
15:09 (мск), источник: Новый Калининград

Единое меню внедрят не во всех калининградских школах

Единое меню не удастся внедрить во все школы Калининградской области из-за того, что не все пищеблоки в образовательных учреждениях технологическим к этому готовы. Об этом в четверг, 17 мая, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Источник: Новый Калининград

«То меню, которое разрабатывалось, оно касается тех пищеблоков, которые работают на сырье, которые полностью подготовлены и где соблюдаются все технологические процессы. Тем не менее не во всех школах, а соответственно и в лагерях дневного пребывания нам удастся внедрить вот это вот меню. Потому что у нас есть школы, где соблюсти все моменты для приготовления этих блюд, очень сложно», — сказала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Елена Бабура.

С 1 сентября все школы Калининградской области должны перейти на единое меню. Региональные власти заявляли, что при его составлении разработчики в первую очередь думали о здоровье детей. В начале мая такое меню презентовали в школе № 56.

Все новости региона
Бедная «социалка» и богатый «ЧМ»: мэрия Калининграда отчиталась о доходах
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Экс-замминистра культуры заподозрили в хищении 450 млн рублей
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь