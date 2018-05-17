Единое меню внедрят не во всех калининградских школах

«То меню, которое разрабатывалось, оно касается тех пищеблоков, которые работают на сырье, которые полностью подготовлены и где соблюдаются все технологические процессы. Тем не менее не во всех школах, а соответственно и в лагерях дневного пребывания нам удастся внедрить вот это вот меню. Потому что у нас есть школы, где соблюсти все моменты для приготовления этих блюд, очень сложно», — сказала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Елена Бабура.