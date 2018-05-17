В воскресенье под Ростовом в 16-й раз пройдут гонки на тракторах

Планируется, что 30 гонщиков смогут показать зрителям скорость до 100 км/ч на спортивной трассе длиной более 15 км с гравийным или грунтовым покрытием.

⠀Само состязание состоит из восьми этапов: заезды на время, преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. Организаторы отмечают, что последний этап не всегда под силу даже водителям со стажем.