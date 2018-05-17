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16:51 (мск), источник: Деловое сообщество

В воскресенье под Ростовом в 16-й раз пройдут гонки на тракторах

В ближайшее воскресенье, 20 мая, с 10 часов на участке рядом с 4 км трассы Ростов-Таганрог в 16-й раз пройдут тракторные гонки «Бизон-Трек-Шоу».

Планируется, что 30 гонщиков смогут показать зрителям скорость до 100 км/ч на спортивной трассе длиной более 15 км с гравийным или грунтовым покрытием.

⠀Само состязание состоит из восьми этапов: заезды на время, преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. Организаторы отмечают, что последний этап не всегда под силу даже водителям со стажем.

В прошлом году в соревнованиях участвовали представители Ростовской и Московской области, Ставропольского края, а также Республики Крым. Целями «Бизон-Трек-Шоу» является популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в агропромышленный комплекс.

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