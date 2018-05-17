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14:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На одной из июньских недель у казанцев будет только 2 рабочих дня

В связи с празднованием Дня России, Ураза-байрам и переносом выходных 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня являются днями отдыха.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). В июне казанцев ждут два дополнительных выходных. Так, в соответствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Татарстан «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» нерабочим праздничным днем является Ураза-байрам. В этом году согласно указу Президента РТ праздник приходится на 15 июня.

Кроме того, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 9 июня будет перенесен на понедельник 11 июня.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 9 и 14 июня сокращается на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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