На одной из июньских недель у казанцев будет только 2 рабочих дня
В связи с празднованием Дня России,
В связи с празднованием Дня России,
(Город Казань KZN.RU, 17 мая). В июне казанцев ждут два дополнительных выходных. Так, в соответствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Татарстан «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» нерабочим праздничным днем является
Кроме того, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 9 июня будет перенесен на понедельник 11 июня.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 9 и 14 июня сокращается на один час, сообщает