На одной из июньских недель у казанцев будет только 2 рабочих дня

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). В июне казанцев ждут два дополнительных выходных. Так, в соответствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Татарстан «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» нерабочим праздничным днем является Ураза-байрам. В этом году согласно указу Президента РТ праздник приходится на 15 июня.

Кроме того, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 9 июня будет перенесен на понедельник 11 июня.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.