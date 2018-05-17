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15:02 (мск), источник: РИА Крым

С лета крымчане будут меньше платить за воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма снизил предельные уровни льготных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Как отметили в Госкомцен, с 1 июня стоимость одного кубического метра воды не будет превышать 31,55 рубля с НДС. Максимальная стоимость водоотведения также составит 31,55 рубля за кубометр.

Тарифы снизят во всех муниципальных образований РК для абонентов 25 ресурсоснабжающих предприятий, в том числе ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Водоканал ЮБК» и ООО «КВК».

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