С лета крымчане будут меньше платить за воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма снизил предельные уровни льготных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма снизил предельные уровни льготных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, сообщили в
Как отметили в Госкомцен, с 1 июня стоимость одного кубического метра воды не будет превышать 31,55 рубля с НДС. Максимальная стоимость водоотведения также составит 31,55 рубля за кубометр.
Тарифы снизят во всех муниципальных образований РК для абонентов 25 ресурсоснабжающих предприятий, в том числе ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Водоканал ЮБК» и ООО «КВК».