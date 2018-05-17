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15:03 (мск), источник: "Российская газета"

Строительство Крымского моста принесло рекордное число находок

Поступление археологических находок в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника увеличилось в пять раз.

Источник: РИА "Новости"

Это вызвано масштабными строительными работами, как на площадке Крымского моста, так и на других объектах Керченского полуострова. Об этом рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

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— Только с января по апрель мы приняли 4000 археологических находок. Это небывалое число, потому что прежде за год нам передавали около 3000 артефактов, — сообщила Татьяна Умрихина. — И это еще основные экспедиции не сдавали свои находки.

Всего в этом году музей ожидает принять от археологов около 15000 единиц хранения. По словам директора, музейные сотрудники работают не покладая рук, чтобы принять огромный объем археологического материала. В этой связи уже запланировано строительство нового хранилища и лапидария музея.

Большую часть находок посетители смогут увидеть после их обработки и описания. Однако уже сейчас сотрудники каждые два месяца устраивают новые экспозиции, чтобы познакомить керчан и гостей города с самыми интересными экземплярами.

— Институт археологии РАН выделяет нам дополнительно два миллиона рублей, чтобы мы могли ускорить камеральную обработку поступающих от экспедиций артефактов, — рассказала Татьяна Умрихина.

В районе Керченского полуострова работают 15 постоянных и 20 строительных археологических экспедиций. Все находки поступают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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