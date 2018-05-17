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15:20 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавская клубничка стала доступней для граждан

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Наконец, жители Молдовы дождались доступных ягод: ранняя клубника и черешня уже вовсю продаются на рынках.

Источник: Sputnik.md

И стоят ягоды совсем не баснословные суммы. Если раньше килограмм ягод в среднем достигал 150−200 леев, то сейчас килограмм клубнички обходится в 40−50 леев. Сезон отечественной клубники уже начался, поэтому эксперты прогнозируют снижение цен на ягоды.

Это касается и черешни. Появилась уже ранняя черешня, килограмм которой стоит 40−50 леев. Совсем скоро и она подешевеет.

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