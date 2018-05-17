Янни или Лорел? К спорам в интернете присоединились знаменитости

Уже несколько дней пользователи Сети по всему миру спорят о том, какое имя Янни (Yanny) или Лорел (Laurel) они слышат в аудиозаписи компьютерного голоса.

Несмотря на научное объяснение этого факта, люди продолжают вовлекаться в обсуждения и жарко отстаивать свою точку зрения. Присоединились к массовому безумию также звезды и политики.

Например, коротко высказался писатель Стивен Кинг.

За Янни проголосовало также Министерство обороны США.

Норм Келли, член городского совета Торонто.

А вот популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес услышала Лорел.

Также, как и певица Кэти Перри и модель Кристин Тайген.

Телеведущий Пирс Морган тоже не слышит никакого «Янни».

Не удержалась от комментариев и полиция Филадельфии.

Справедливости ради стоит отметить, что однозначного ответа в этой головоломке нет.