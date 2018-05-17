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16:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Янни или Лорел? К спорам в интернете присоединились знаменитости

Все больше людей обсуждают новую звуковую иллюзию. Не остались в стороне даже звезды, политики и официальные госструктуры.

Уже несколько дней пользователи Сети по всему миру спорят о том, какое имя Янни (Yanny) или Лорел (Laurel) они слышат в аудиозаписи компьютерного голоса.

Несмотря на научное объяснение этого факта, люди продолжают вовлекаться в обсуждения и жарко отстаивать свою точку зрения. Присоединились к массовому безумию также звезды и политики.

Например, коротко высказался писатель Стивен Кинг.

Это Янни.

За Янни проголосовало также Министерство обороны США.

Я сказал, что это Янни, новобранец, а не Лорел!

Мелисса Фумеро, актриса («Бруклин 9−9»).

Как люди вообще могут услышать здесь Лорел?? Снова начинается, как с голубым или золотым платьем.

Норм Келли, член городского совета Торонто.

Если вы слышите Лорел, просто почистите свои уши.

А вот популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес услышала Лорел.

Буквально все сейчас остановилось в моем шоу, чтобы узнать, что слышат люди: Янни или Лорел. Я слышу Лорел.

Также, как и певица Кэти Перри и модель Кристин Тайген.

ЛОРЕЛ
Это так очевидно: Лорел. Я даже представить себе не могу, как кто-то вообще может слышать Янни.

Телеведущий Пирс Морган тоже не слышит никакого «Янни».

Что?! Это точно Лорел!

Не удержалась от комментариев и полиция Филадельфии.

Пожалуйста, не звоните 911, чтобы узнать что мы слышим - Янни или Лорел. Все что мы слышим — это создание очередного плохого хэштега (И Лорел. Мы точно слышим Лорел).
Справедливости ради стоит отметить, что однозначного ответа в этой головоломке нет.

Некоторые слышат Лорел, некоторые — Янни, а третьи и вовсе оба варианта. К таким относится, например, режиссер фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн.

Я на 100% уверен, что слышу два разных голоса: более высокий произносит Янни, а более низкий — Лорел.
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