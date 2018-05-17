Янни или Лорел? К спорам в интернете присоединились знаменитости

Уже несколько дней пользователи Сети по всему миру спорят о том, какое имя Янни (Yanny) или Лорел (Laurel) они слышат в аудиозаписи компьютерного голоса.
Несмотря на научное объяснение этого факта, люди продолжают вовлекаться в обсуждения и жарко отстаивать свою точку зрения. Присоединились к массовому безумию также звезды и политики.
Например, коротко высказался писатель Стивен Кинг.
За Янни проголосовало также Министерство обороны США.
Мелисса Фумеро, актриса («Бруклин 9−9»).
Норм Келли, член городского совета Торонто.
А вот популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес услышала Лорел.
Также, как и певица Кэти Перри и модель Кристин Тайген.
Телеведущий Пирс Морган тоже не слышит никакого «Янни».
Не удержалась от комментариев и полиция Филадельфии.
Справедливости ради стоит отметить, что однозначного ответа в этой головоломке нет.
Некоторые слышат Лорел, некоторые — Янни, а третьи и вовсе оба варианта. К таким относится, например, режиссер фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн.