Южноуральцев ждут на общественных слушаниях по «коркинским» проектам

Источник: УралИнформБюро

18 мая 2018 года в Коркино и поселке Томинский пройдут общественные слушания по окончательной оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при реализации проектов цехов производства и транспортирования закладочного материала АО «Томинский ГОК», а также проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский», который реализует ООО «Промрекультивация». Последний подразумевает использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК».

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Постановления о проведении общественных обсуждений проектов администраций Коркинского и Сосновского районов (с указанием места и времени) были подписаны в апреле и размещены на официальных сайтах муниципальных органов власти. Это постановление администрации Коркинского муниципального района № 216 от 05.04.2018 о проведении общественных обсуждений, а также постановление № 244 от 13.04.2018 о составе комиссии по их организации и проведению; постановление администрации Сосновского муниципального района № 1406 от 05.04.2018 о проведении общественных обсуждений, а также распоряжение № 213 от 06.04.2018 о составе комиссии по организации и проведению общественных слушаний.

Соответствующие уведомления о порядке, форме и сроках проведения общественных обсуждений окончательной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду были опубликованы в местных, региональных и федеральных СМИ. В частности, в газете «Горняцкая правда» № 39 (16684) от 12 апреля 2018 года, в «Российской газете» № 77 (7540) от 12 апреля 2018 года, в газете «Сосновская нива» № 26 (11454) от 11 апреля 2018 года, а также в газете «Южноуральская панорама» № 32 (3885) от 12 апреля 2018 года.

В рамках подготовки к проведению общественных слушаний в Коркинском и Сосновском районах представители ООО «Промрекультивация» и АО «Томинский ГОК» приняли участие во встречах с местным населением. В Коркино разговор с генеральным директором «Промрекультивации» Николаем Джемилевым состоялся 27 апреля.

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В селе Долгодеревенском главный инженер АО «Томинский ГОК» Михаил Новиков и начальник отдела охраны окружающей среды Общества Наталья Хохрякова 16 мая выступили перед Собранием депутатов Сосновского района.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, представители компаний рассказали об основных проектных решениях намечаемой деятельности, ответили на вопросы и пригласили присутствовавших принять участие в общественных слушаниях. В Коркино они пройдут 18 мая с 10.00 до 12.00 в ДК «Горняк» (Цвиллинга, 3), в Томинском — с 16.00 до 18.00 в помещении средней школы (Мира, 10).

Ранее прошли общественные обсуждения предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и проекта технического задания на ее разработку — в феврале 2018 и сентябре 2017 года соответственно.

Кроме того, в феврале 2018 года основные проектные решения по ликвидации выработки разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа были представлены на расширенном круглом столе в Общественной палате Челябинской области. В заседании приняли участие представители Совета по правам человека при президенте России, активисты и лидеры экологических движений и общественных организаций, руководители региональных органов власти и надзорных ведомств, ученые, эксперты и исследователи, занятые в разработке проекта ликвидации Коркинского разреза. Присутствующие могли задать им интересующие вопросы и получить развернутые компетентные ответы.