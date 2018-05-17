Южноуральцев ждут на общественных слушаниях по «коркинским» проектам
Связанным с ликвидацией угольного разреза.
Связанным с ликвидацией угольного разреза.
18 мая 2018 года в Коркино и поселке Томинский пройдут общественные слушания по окончательной оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при реализации проектов цехов производства и транспортирования закладочного материала АО «Томинский ГОК», а также проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский», который реализует ООО «Промрекультивация». Последний подразумевает использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК».
Постановления о проведении общественных обсуждений проектов администраций Коркинского и Сосновского районов (с указанием места и времени) были подписаны в апреле и размещены на официальных сайтах муниципальных органов власти. Это постановление администрации Коркинского муниципального района № 216 от
Соответствующие уведомления о порядке, форме и сроках проведения общественных обсуждений окончательной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду были опубликованы в местных, региональных и федеральных СМИ. В частности, в газете «Горняцкая правда» № 39 (16684) от 12 апреля 2018 года, в «Российской газете» № 77 (7540) от 12 апреля 2018 года, в газете «Сосновская нива» № 26 (11454) от 11 апреля 2018 года, а также в газете «Южноуральская панорама» № 32 (3885) от 12 апреля 2018 года.
В рамках подготовки к проведению общественных слушаний в Коркинском и Сосновском районах представители ООО «Промрекультивация» и АО «Томинский ГОК» приняли участие во встречах с местным населением. В Коркино разговор с генеральным директором «Промрекультивации» Николаем Джемилевым состоялся 27 апреля.
В селе Долгодеревенском главный инженер АО «Томинский ГОК» Михаил Новиков и начальник отдела охраны окружающей среды Общества Наталья Хохрякова 16 мая выступили перед Собранием депутатов Сосновского района.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Ранее прошли общественные обсуждения предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и проекта технического задания на ее разработку — в феврале 2018 и сентябре 2017 года соответственно.
Кроме того, в феврале 2018 года основные проектные решения по ликвидации выработки разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа были представлены на расширенном круглом столе в Общественной палате Челябинской области. В заседании приняли участие представители Совета по правам человека при президенте России, активисты и лидеры экологических движений и общественных организаций, руководители региональных органов власти и надзорных ведомств, ученые, эксперты и исследователи, занятые в разработке проекта ликвидации Коркинского разреза. Присутствующие могли задать им интересующие вопросы и получить развернутые компетентные ответы.
Проекту Томинского ГОКа и связанной с ним инициативе по ликвидации отработанной выработки Коркинского разреза была посвящена рабочая встреча руководителей Русской медной компании с председателями комитетов Совета по правам человека при президенте России. В ходе мероприятия представители РМК передали СПЧ официальный ответ на рекомендации, полученные по итогам выездного заседания Совета в Челябинской области в июне 2017 года.