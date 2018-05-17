Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Госдеп обратился с призывом к России из-за Крымского моста
Реакция в РФ на слова США о Крымском мосте
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Столкновения на границе сектора Газа
15:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане ожидаются грозы, град и шквальный ветер

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ИА Татар-информ

До 20 часов 18 мая на территории республики скорость ветра может достигать 20 м/с, а в пятницу днем — 23 м/с. Ожидаются также ливни с грозами, а местами возможен град.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

Все новости региона
Россия обучит компании из Китая и Ирана проводить экзамены по стандартам WorldSkills
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Экс-замминистра культуры заподозрили в хищении 450 млн рублей
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь