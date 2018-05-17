В Татарстане ожидаются грозы, град и шквальный ветер

До 20 часов 18 мая на территории республики скорость ветра может достигать 20 м/с, а в пятницу днем — 23 м/с. Ожидаются также ливни с грозами, а местами возможен град.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.